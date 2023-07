Un bon premier semestre pour Capgemini qui va investir 2 milliards d’euros dans l’IA

L’entreprise française de consultance IT Capgemini a réalisé un bon premier semestre. Son chiffre d’affaires a progressé de cinq pour cent à 5,7 milliards d’euros, alors que son bénéfice par action a crû de quinze pour cent. Lors de la présentation de ses chiffres, Capgemini a annoncé son intention d’investir 2 milliards d’euros dans l’IA.

Malgré cette information positive à propos des six premiers mois de 2023, Capgemini fait observer que sa croissance a accusé du retard sur les prévisions et ce, en raison du climat macro-économique incertain. La dynamique en Europe s’est poursuivie au deuxième trimestre grâce à une forte croissance dans le secteur public et dans celui de la production.

Mais tout comme durant le trimestre précédent, le ralentissement en Amérique du Nord a été plus important qu’au niveau du groupe. Les rentrées dans cette zone sont cependant restées stables en comparaison avec celles enregistrées au deuxième trimestre de 2022, freinées par un recul dans les secteurs Consumer Goods & Retail et TMT, et par un ralentissement dans les Financial Services, selon l’entreprise.

Intelligence artificielle

Pour le reste de l’année 2023, Capgemini table sur une nouvelle croissance de 4 à 7 pour cent de son chiffre d’affaires, sur une marge d’exploitation comprise entre 13 et 13,2 pour cent et sur un cash-flow disponible d’1,8 milliard d’euros environ. L’entreprise a également annoncé qu’elle prévoyait d’investir 2 milliards d’euros dans l’IA (générative). Ce faisant, Capgemini entend notamment doubler les effectifs de ses équipes Data & AI au cours des trois prochaines années, pour les porter à 60.000 collaborateurs.

‘En matière d’IA générative, nous ciblons une gamme d’applications spécifiques à la branche, ainsi que des partenariats stratégiques, entre autres avec Google Cloud et Microsoft’, a déclaré Aiman Ezzat, CEO de Capgemini. ‘En parallèle, nous formerons la majeure partie de notre personnel via notre Data & AI Campus, afin de pouvoir exploiter entièrement la puissance de l’IA générative dans nos activités.’

En collaboration avec Dutch IT Channel.