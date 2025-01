TrustUp lève 5 millions d’euros pour accélérer sa croissance

La scale-up TrustUp a levé cinq millions d’euros afin d’accélérer sa croissance et de doubler sa taille en 2025. L’entreprise, fondée en 2017, vise à mettre en relation les particuliers avec des artisans de la construction-rénovation certifiés, basés en Belgique et en France. Elle aide aussi ces artisans à optimiser leur gestion administrative et le suivi de leurs chantiers.

À l’heure actuelle, TrustUp emploie 55 personnes, principalement basées à Liège et à Louvain, pour couvrir l’ensemble de la Belgique et une partie de la France. La scale-up maintient une croissance soutenue depuis plusieurs années. Elle avait déjà levé deux millions d’euros de capital lors de tours de tables précédents et reçu, en 2023, le prix de l’entreprise technologique ayant la croissance la plus rapide en Wallonie lors du ‘Fast 50’ de Deloitte.

Transition climatique

TrustUp vient de clôturer un nouveau tour de financement de cinq millions d’euros auprès d’investisseurs belges et américains. Conduit par le fonds d’investissement Rise PropTech Fund, spécialisé dans les technologies du secteur de la construction et de l’immobilier, le tour de table est complété par le fonds américain Brick & Mortar Ventures ainsi que plusieurs investisseurs privés rassemblés au sein de TrustUp Angels. Le tour de financement rassemble aussi les investisseurs historiques Noshaq et InvestSud.

Grâce à cette levée de fonds, la scale-up envisage de recruter une cinquantaine de collaborateurs supplémentaires en Belgique afin de mettre en œuvre ses ambitions de croissance internationale. Sa priorité sera de se renforcer d’abord en Flandre, où elle a ouvert un bureau à Louvain en 2024, ainsi qu’en France.

‘Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre croissance. Nous sommes convaincus que notre solution digitale peut vraiment faire la différence dans le contexte de la transition climatique’, se réjouit le fondateur et CEO de TrustUp, Sébastien Remacle.