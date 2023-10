Plus d’une PME sur trois envoie encore des factures papier

Avant le 1er janvier 2026, toutes les entreprises en Belgique doivent utiliser la facturation électronique. Mais en deux ans seulement, il semble que le chemin soit encore long: une enquête de l’éditeur de logiciels comptables Horus Software révèle en effet que 36 pour cent des PME belges envoient encore des factures papier par la poste.

Une étude qu’Horus Software a fait réaliser par le cabinet iVox auprès de 452 PME belges, montre que de nombreuses entreprises interrogées combinent différents modes. Près de 80 pour cent d’entre elles envoient leurs factures par e-mail, et un peu moins de 28 pour cent utilisent un programme de facturation. Mais il y a aussi les 36 pour cent qui envoient encore des factures papier par la poste. 37 pour cent des entreprises qui facturent par voie numérique, utilisent également Microsoft Word comme type de fichier: un format permettant d’encore ajuster facilement et rapidement un chiffre par ci par là.

La facturation électronique d’ici 2026

Il est grand temps de combler cet écart. Depuis 2019, les autorités sont obligées d’envoyer des factures numériques, et le conseil des ministres du 29 septembre a décidé que les entreprises devaient désormais suivre cet exemple. La date butoir pour ce changement approche à grands pas: d’ici le 1er janvier 2026, toutes les entreprises de notre pays devront utiliser la facturation électronique. Selon le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), c’est important dans la mesure où la facturation numérique rend plus difficile la fraude à la TVA.

‘L’évolution vers la facturation numérique obligatoire réduira non seulement ce type de fraude et garantira plus d’équité, mais elle entraînera également une simplification administrative importante pour nos entreprises’, a déclaré Van Peteghem.

Comptabilité inutile

Le ministre des Finances a également parlé d’une ‘longue période de transition’, mais compte tenu des résultats des recherches menées par la start-up de logiciels comptables Horus, il reste encore beaucoup de travail à réaliser durant les vingt-sept mois précédant l’entrée en vigueur de la règle.

Autres résultats étonnants mis en évidence par cette étude: 39 pour cent des entrepreneurs considèrent la comptabilité comme un poste de coût, et 18 pour cent la considèrent totalement inutile. Les PME belges semblent consacrer en moyenne environ 33 heures par mois à leur comptabilité, et 25 pour cent la trouvent ‘inintelligibles’.

‘Tenir une comptabilité coûte certes du temps et de l’argent, mais cela vous permet également d’obtenir des informations précieuses sur votre entreprise’, explique Gunther Slaets, directeur des ventes chez Horus Software. ‘Surtout en période d’incertitude économique, il est bon d’être vraiment au courant. Il est donc frappant de constater, d’après les recherches, que près d’un manager sur cinq ne comprend pas son flux de trésorerie.’