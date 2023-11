Payconiq propose aux commerçants leur propre appli

La société Bancontact Payconiq introduit une appli propre aux commerçants. Le consommateur qui paiera chez un commerçant en scannant le sticker Payconiq à la caisse, n’aura plus à saisir le montant lui-même.

Avec la nouvelle appli Payconiq GO, le commerçant pourra recevoir des paiements via son smartphone et saisir en personne le montant manuellement. Le client, lui, devra encore scanner le sticker rose, mais il lui suffira ensuite de confirmer le montant. Le sticker aura un nouveau look. Scanner un code QR sur l’écran du smartphone du commerçant, via la nouvelle appli, sera également une option.

Historique

Si un commerçant choisit la solution Payconiq GO, il pourra consulter un historique des transactions via l’appli. Il lui sera également possible de recevoir chaque soir un rapport par e-mail reprenant toutes les transactions Payconiq de la journée. Les commerçants qui choisiront de ne pas opter pour Payconiq GO, pourront continuer d’utiliser le sticker existant.

Dans le cas d’autres systèmes du service de paiement pour commerçants, comme le code QR sur le terminal de paiement, le montant était déjà saisi à l’avance.