Musk aspire à une plus grande participation dans Tesla pour conserver un impact sur l’IA

Le CEO de Tesla, Elon Musk, souhaiterait détenir une participation plus importante dans le constructeur de voitures électriques, afin de maintenir son influence sur les produits d’intelligence artificielle (IA) que l’entreprise développe. Le milliardaire a déclaré qu’il préférerait développer des produits d’IA en dehors de Tesla, s’il ne contrôlait pas 25 pour cent des voix au sein de cette dernière.

Musk, le principal actionnaire de Tesla avec une participation de plus de douze pour cent, a réagi à un message sur X, dans lequel on lui demandait pourquoi il aurait encore besoin d’importants bonus pour rester motivé. ‘Je me sentirais mal à l’aise en permettant à Tesla de devenir un leader dans le domaine de l’IA et de la robotique, sans avoir un contrôle de 25 pour cent sur les votes, a-t-il écrit.

Robot Optimus

‘Si je détenais 25 pour cent, cela signifierait que je serais influent, mais aussi que je pourrais être rappelé à l’ordre, s’il y avait deux fois plus d’actionnaires qui votaient contre moi. À quinze pour cent ou moins, il est trop facile pour des intérêts douteux de me mettre sur la touche’, a affirmé Musk.

Et d’ajouter qu’il n’avait pas encore reçu de nouveaux bonus, car Tesla attend toujours une décision dans le cadre d’un procès intenté par des actionnaires contre une précédente enveloppe de 55 milliards de dollars.

Musk a en outre fait valoir que Tesla est un regroupement d’une douzaine de start-ups. La firme développe par exemple le robot Optimus et a publié le mois dernier une vidéo montrant les améliorations apportées au prototype. Le constructeur automobile investit également plus d’un milliard de dollars dans le projet du superordinateur Dojo qui formera les modèles d’apprentissage automatique sous-jacents aux systèmes de conduite autonome du constructeur de véhicules électriques, et qui pourrait ajouter 500 milliards de dollars à la valeur de Tesla, selon des analystes.