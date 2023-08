Miles Ahead passe le cap des 20 millions d’euros de financement

La firme gantoise Miles Ahead vient de franchir la barre des 20 millions d’euros de financement. Ce faisant, le Venture Studio entend se focaliser davantage encore sur son objectif d’aider les entreprises Deep Tech et IA débutantes à se développer.

Plus de 18 millions d’euros ont été apportés par Miles Ahead Capital, le fonds associé au Studio. Les deux millions d’euros restants ont été investis dans le Venture Studio par les partenaires fondateurs, Luc Burgelman et Wim De Waele, et par l’investisseur public SFPIMRelaunch Fund.

Réduire la courbe d’apprentissage

Miles Ahead a désormais investi dans trois sociétés: Sealution, MyGamePlan et Talentguide. Au cours des cinq prochaines années, le Venture Studio entend injecter de l’argent dans jusqu’à vingt startups Deep Tech et IA débutantes, réduisant ainsi leur courbe d’apprentissage et accélérant leurs délais de mise sur le marché.

‘Nous sommes heureux de constater que notre Venture Studio est très attractif pour les entrepreneurs en IA et Deep Tech. Cela prouve que le modèle comble une lacune évidente sur le marché européen’, déclare Wim De Waele, partenaire fondateur. Entre-temps, un certain nombre d’investisseurs supplémentaires ont manifesté leur intérêt. ‘C’est pourquoi nous avons décidé de poursuivre la collecte de fonds au cours des six prochains mois avec pour objectif d’atteindre un montant de 30 millions d’euros’, ajoute-t-il plein d’ambition.