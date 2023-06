‘Malgré une inflation soutenue, les PME investissent dans l’IT’

Nombre de PME connaissent des temps économiquement difficiles et recherchent par conséquent des moyens d’épargner. Elles ne le font cependant pas du tout dans le domaine de l’IT. C’est ainsi que 47 pour cent des PME y investissent cette année, contre seulement 9 pour cent qui réduisent leurs dépenses en la matière. Voilà ce qui ressort d’une étude effectuée par Censuswide à la demande de Sharp Europe.

L’analyste de marché a effectué son étude parmi les décideurs de six mille entreprises européennes, dont 570 PME belges. Selon les personnes interrogées, les principaux défis à relever par les PME consistent entre autres à trouver et, surtout, à conserver le talent et à gérer les postes de travail hybrides. C’est surtout ce dernier point qui cause du souci en matière sécuritaire, et cela se reflète dans les résultats de l’étude: plus d’un tiers (34 pour cent) des décideurs IT signalent que la sécurité IT représente le plus grande défi technologique auquel ils seront confrontés durant les douze prochains mois.

Peu d’attention pour les ‘cyber-essentials’

La disposition à investir en vue de résoudre un certain nombre de problèmes, est déjà grande. C’est ainsi que 35 pour cent des répondants déclarent vouloir se focaliser sur la sécurité IT et la continuité des activités, alors que 33 pour cent ont un projet de migration dans le nuage à leur agenda et que 35 pour cent investissent dans du nouveau matériel. Si on considère les montants, 76 pour cent des PME belges veulent investir l’année en cours plus de 23.000 euros dans l’IT. Deux pour cent envisagent même d’y injecter plus de 115.000 euros. Le secteur de l’art et de la culture est dominateur, puisqu’en moyenne, plus de la moitié des PME (67 pour cent) veulent en 2023 investir quelque 34.500 à 115.000 euros dans l’IT.

Ce qui frappe par contre, c’est que les PME sont à peine enclines à dépenser de l’argent en 2023 dans ce qu’on appelle les ‘cyber-essentials’. Il s’agit là d’éléments de base sur le plan de la cybersécurité auxquels chaque organisation devrait satisfaire, comme par exemple un plan de cyber-récupération, une configuration de sécurité et une protection contre le malware.

Connaissance interne insuffisante

‘Notre expérience et cette étude nous apprennent que les PME voient l’importance de l’IT, mais que ces organisations ne disposent pas toujours en interne de la connaissance et de la capacité IT. Il en résulte que ces entreprises se retrouvent devant les mêmes défis que si un investissement devait être consenti dans l’IT’, affirme Peter Hoorn, managing director chez Sharp Benelux. Selon lui, il manque souvent un planning clair à long terme, prévoyant des investissements uniquement dans des projets IT spécifiques. ‘Il y a ainsi le risque que les budgets ne soient dépassés, que les objectifs ne soient pas atteints et que le résultat ne soit pas à la hauteur.’