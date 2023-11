L’éditeur de logiciels VaultSpeed lève plus de 15 millions d’euros

L’éditeur de logiciels louvaniste VaultSpeed ​​​​a levé 15,1 millions d’euros. La nouvelle phase de financement a été dirigée par Octopus Ventures. Y ont aussi participé Fortino Capital, PMV et BNP Fortis Private Equity.

VaultSpeed ​​​​développe un logiciel qui regroupe les données clients provenant de différentes sources dans une seule et même base de données. De cette façon, un client peut obtenir un aperçu de toutes les données dont il a besoin, allant des opportunités de vente au taux de rotation des clients en passant par les performances de l’entreprise. L’application de VaultSpeed ​​​​veille à ce que les clients puissent transférer leurs données ‘rapidement et de manière visuellement attractive vers le cloud’.

Un marché pas évident

VaultSpeed ​​​​a été lancé en Belgique il y a quatre ans. L’entreprise compte actuellement une cinquantaine de clients dans le monde, situés aux Etats-Unis (qui représentent 30 pour cent des ventes totales de VaultSpeed), en Europe, en Afrique et en Asie. La moitié des clients proviennent du secteur financier, l’autre moitié des secteurs de la santé, de l’énergie, des pouvoirs publics et de la pharmacie. L’éditeur a conclu des accords stratégiques avec Snowflake, Microsoft et Databricks et a déployé un réseau de plus de trente partenaires en matière de services.

Au cours des deux dernières années, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires tripler. Le fondateur et CEO Piet De Windt a pour objectif de doubler à nouveau le chiffre d’affaires en 2023. ‘Cette forte croissance nous a en partie permis de mener à bien cette phase de capitalisation’, déclare-t-il. ‘Cela souligne le fait que nous sommes un acteur en vue sur un marché important, mais pas évident.’

Automatiser davantage

Avec ce financement supplémentaire, VaultSpeed ​​​​​​espère poursuivre sa croissance et automatiser davantage ses progiciels. ‘Nous souhaitons par exemple intégrer davantage l’intelligence artificielle’, précise le CEO. ‘Nous utilisons déjà l’IA dans des fonctions analytiques, mais elle rendra également nos logiciels plus puissants.’

D’ici la fin de cette année, VaultSpeed ​​​​comptera 53 employés. En raison de la poursuite de la croissance, du personnel supplémentaire sera recruté, entre autres dans le département de développement et dans celui de la vente.