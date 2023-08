Le spécialiste de l’apprentissage basé sur le jeu Play It lève 1,2 million d’euros

Suite à une deuxième phase d’investissement, Play It a récolté quelque 1,2 million d’euros de capital frais. L’entreprise courtraisienne utilise l’apprentissage basé sur le jeu pour rendre les formations en entreprise à la fois plus rapides et plus efficientes.

Grâce aux formations de Play It, les collaborateurs apprennent les différentes règles de leur entreprise de manière interactive et visuelle. Parmi les matières, on trouve entre autres l’hameçonnage (‘phishing’), les mots de passe, la cybercriminalité et les supports amovibles. ‘Play It Secure permet aux entreprises de former leur personnel jusqu’à cinq fois plus rapidement avec, comme résultat, trente pour cent d’incidents en moins’, y déclare-t-on. De plus, la firme courtraisienne est avec Play It Safe active sur le plan de la sécurité et de la prévention, notamment dans le secteur chimique avec des clients tels Borealis.

Play It Creator

Play It, fondée en 2017, est solidement ancrée dans son pays d’origine, la Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, en France, en Autriche et en Roumanie. 1,2 million d’euros viennent donc d’être investis dans l’entreprise par Trustcapital, Steven Buyse, Arne Vandendriessche et par les fondateurs d’origine Brecht Kets et Mike Ptacek. Il convient d’ajouter que tous ces acteurs rachètent l’ensemble des actions appartenant à DAE Studios et Bluehealth Innovation, lesquels en avaient terminé avec leurs rôles d’incubateurs et d’investisseurs initiaux.

Avec le nouveau capital, Play It entend se focaliser sur trois domaines: la cybersécurité et le GDPR, la protection et la prévention, ainsi que Play It Creator, la toute récente application de Play It permettant aux entreprises de créer elles-mêmes leurs formations et scénarios et de les personnaliser complètement. Pensez à un avatar et à des tenues de travail identifiables, à une gamme d’apprentissage adaptée à différents profils, ainsi qu’à une représentation en 3D du lieu de travail.