Le spécialiste ‘AgeTech’ belge Nobi lève 35 millions d’euros

Nobi, le concepteur belge de la lampe intelligente qui s’active via l’IA en cas de chute accidentelle de personnes âgées, a levé 35 millions d’euros de capital supplémentaire. L’entreprise souhaite utiliser cet argent principalement pour renforcer sa position sur les marchés américain et britannique.

Les chiffres sont révélateurs. Une personne de plus de 65 ans sur trois fait une chute au moins une fois par an, et ce chiffre augmente avec l’âge. Pire encore, cinquante pour cent des personnes âgées qui restent allongées au sol pendant plus d’une heure, meurent dans les six mois qui suivent la chute.

Pour les centres de soins résidentiels et à domicile

Nobi a par conséquent mis au point une lampe intelligente capable de détecter et même de prédire quand vous tomberez grâce à l’intelligence artificielle. Après un tel incident, la lampe vous demande d’abord si tout va bien. En cas d’urgence, Nobi appelle vos proches, prévient les secours et peut même leur ouvrir la porte (grâce à une serrure spéciale). La lampe Nobi est utilisée avec succès depuis plusieurs années dans les centres de soins résidentiels, mais elle est également disponible pour les personnes âgées qui vivent encore à leur domicile.

Ce mardi, Nobi a annoncé la clôture réussie d’une phase de financement de série B d’une valeur totale de 35 millions d’euros. Ce financement intervient quelques semaines seulement après l’annonce d’un accord conclu avec Frontier Management, l’un des principaux prestataires de soins de santé pour personnes âgées aux Etats-Unis. La phase d’investissement a été dirigée par Angelini Ventures et Nexus NeuroTech Ventures, avec le soutien de l’investisseur japonais 15th Rock. Les investisseurs existants y ont également de nouveau participé.

Comme susmentionné, Nobi souhaite principalement renforcer sa position sur le marché aux Etats-Unis et au Royaume-Uni avec le nouveau capital. ‘Mais le Japon, le pays à la population la plus âgée au monde, sera également exploré dans un avenir proche’, indique un communiqué de presse.