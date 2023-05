Le groupe IT Cegeka augmente son chiffre d’affaires et son bénéfice

Le groupe IT limbourgeois Cegeka a de nouveau enregistré une forte hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice l’année dernière. Voilà ce qu’annonce l’entreprise cette semaine par la voie d’un communiqué de presse.

Le fournisseur de services IT établi à Hasselt a en 2022 réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 871 millions d’euros, en hausse de 17 pour cent par rapport à 2021. Le bénéfice d’exploitation (ebit) a, lui, crû de 10 pour cent à 73 millions d’euros. ‘2022 n’a pas été une année facile. Tout comme d’autres entreprises en Europe, nous avons été confrontés à de l’instabilité géopolitique et aux défis posés par une inflation galopante’, déclare André Knaepen, fondateur de Cegeka et président du conseil d’administration. ‘Malgré ces obstacles, nous avons été à nouveau capables de réaliser une très belle progression.’

‘L’indispensable co-pilote’

L’année dernière, Cegeka a pris notamment une participation majoritaire dans l’entreprise suédoise de données Solver Sweden, afin de s’ancrer sur le marché scandinave. Selon le CEO Stijn Bijnens, 2023 sera l’année de l’intelligence artificielle notamment. ‘AI is here to stay: en 2023, elle deviendra l’indispensable copilote dans notre vie’, prévoit-il. La cybersécurité restera elle aussi une priorité pour le groupe.

Cegeka compte plus de six mille collaborateurs actifs dans différentes entreprises réparties dans plusieurs pays européens. C’est ainsi que Citymesh est un opérateur télécom mobile se focalisant sur le marché professionnel et que Nexuzhealth développe des solutions spécifiques pour les soins de santé. La plate-forme scolaire numérique bien connue Smartschool fait également partie du groupe.