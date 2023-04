L’analyste de marché IDC: ‘Apple enregistre une nette baisse de ses ventes d’ordinateurs’

Les ventes d’ordinateurs Apple ont diminué fortement au cours du premier trimestre de cette année. Voilà ce qui ressort des calculs effectués par l’analyste de marché IDC. Apple a enregistré le plus net recul dans le secteur, mais d’autres fabricants d’ordinateurs sont eux aussi aux prises avec des stocks excédentaires et une faible demande de leurs produits.

Au cours des trois premiers mois de cette année, Apple a écoulé quelque 4,1 millions d’ordinateurs, soit 40 pour cent de moins que durant la même période de l’année dernière. Pour l’ensemble du secteur, le recul s’est établi à 29 pour cent, selon IDC. La part de marché d’Apple a été de quelque 7 pour cent. Le classement est dominé par Lenovo avec 12,7 millions d’ordinateurs vendus, ce qui représente plus de 22 pour cent du marché. Mais même cette entreprise a enregistré une baisse de ses ventes de plus de 30 pour cent.

A cause de ses ventes décevantes, Apple aurait même décidé à la mi-janvier d’interrompre temporairement la production de ses puces M2. Le processeur M2 introduit l’été passé est la puce qui équipe les tout nouveaux ordinateurs portables MacBook, ainsi que le Mac mini compact. C’est surtout le MacBook Air à puce M2 qui semble rencontrer moins de succès que ce qu’Apple en attendait. La plupart des évaluateurs jugent l’appareil nettement trop coûteux (à partir de 1.519 euros) pour ce qu’il offre, surtout en comparaison avec l’Air M1 datant de 2020, qui se vend entre-temps ici et là aux environs du millier d’euros. Il convient d’ajouter qu’Apple pourrait cette année encore fournir les premiers appareils équipés d’un M3-SoC, ce qui fait que de nombreux consommateurs se montrent pour le moins hésitants.

‘Place aux changements’

IDC s’attend à ce que les fabricants d’ordinateurs se retrouvent encore avec d’importants stocks sur les bras jusqu’au beau milieu de l’année, ‘même en pratiquant de solides ristournes’. Et peut-être même jusqu’au troisième trimestre. Mais l’analyste de marché distingue également des avantages. Toujours plus d’entreprises recherchent en effet des possibilités de production en dehors de la Chine, le pays où de nombreuses firmes de PC font fabriquer leurs produits. ‘La pause que connaissent la croissance et la demande, donne à la chaîne d’approvisionnement une marge de manœuvre pour effectuer des changements’, affirme-t-on chez IDC.

D’ici 2024, le marché pourrait repartir de plus belle, surtout si l’économie s’améliore. IDC pense que beaucoup de consommateurs et d’entreprises rechercheraient alors de nouveau des substituts à leurs ordinateurs portables et de bureau actuels.