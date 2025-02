La gantoise Karomia lève 2 millions d’euros pour une plateforme de reporting ESG pilotée par l’IA

Karomia a levé 2 millions d’euros lors d’une phase de financement. L’éditeur de logiciels basé à Gand souhaite utiliser l’argent pour développer davantage sa plateforme de reporting ESG pilotée par l’IA.

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est une norme obligatoire pour les entreprises. Mais son respect peut être complexe et prendre du temps, d’autant plus que la réglementation évolue constamment. Karomia automatise l’ensemble du processus: elle analyse les données de l’entreprise, remplit les rapports ESG (Environmental, Social & Governance) et signale les informations manquantes.

Avec sa plateforme d’IA, le processus de reporting est en outre accéléré de 90 pour cent, selon Karomia. ‘Alors que d’autres outils ESG mettent des mois à produire un rapport conforme à la CSRD, notre logiciel fournit une version presque définitive en quelques heures seulement’, apprend-on. Plus de 45 clients, des grandes entreprises aux PME de divers secteurs, utilisent désormais la plateforme.

Presqu’en temps réel

‘Nos clients sont souvent surpris de découvrir qu’ils possèdent déjà beaucoup plus d’informations CSRD qu’ils ne le pensaient au départ. Les données doivent simplement être récupérées et organisées’, explique Simon Hiel, CTO de Karomia. Selon le développeur de logiciels, la nouvelle réglementation CSRD est traitée ‘presqu’en temps réel’, permettant aux entreprises de s’adapter au cadre juridique dynamique. ‘En réduisant considérablement le temps de reporting, les entreprises peuvent se concentrer sur de véritables initiatives de développement durable et transformer la conformité en un avantage stratégique’, ajoute Hiel.

La phase de financement était dirigée par Entourage et le Fonds imec.istart. Avec l’investissement levé de 2 millions d’euros, Karomia souhaite désormais développer plus avant sa plateforme pour rendre la conformité CSRD ‘encore plus accessible’ aux entreprises de toutes tailles.