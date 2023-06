La firme de sécurité d’accès NineID lève 1,1 million d’euros de capital supplémentaire

La gantoise NineID, spécialisée dans la gestion des accès, a clôturé avec succès sa phase d’amorçage sur un montant de 2,4 millions d’euros. Lors de son lancement en 2022, elle avait déjà fait l’objet d’un investissement d’un montant d’1,3 million d’euros, auquel il convient donc d’ajouter cette semaine 1,1 million d’euros de capital supplémentaire.

Ce capital frais a été levé auprès de l’investisseur principal Pitchdrive, de Comate Ventures et de quelques business angels (dont les fondateurs de Showpad, Drupal et Silverfin). La jeune pousse gantoise va, à l’entendre, utiliser cet argent, afin d’accélérer sa croissance internationale et sa R&D. Cette nouvelle succède de peu à l’ouverture d’une filiale à New York.

Chaos administratif

NineID, connue auparavant sous l’appellation Nine Engineering, fournit des solutions qui accroissent la sécurité des accès et la protection des sites professionnels. La gamme de la startup comprend tant une plate-forme SaaS de documentation respectueuse de la vie privée (qui centralise l’identification des utilisateurs, les certificats et les formations) que le matériel nécessaire. Pensez ici aux appareils requis pour la gestion des accès sur site, qui fonctionnent avec des QR-codes, smartphone-scans ou la reconnaissance faciale.

Aujourd’hui, nombre d’entreprises ont encore recours aux badges, un système qui existe depuis une trentaines d’années déjà. ‘Mais cette technologie est dépassée, peu respectueuse de la vie privée et n’offre qu’une protection et une sécurité limitées’, estiment Roy Jeunen et Frederik Keysers, les fondateurs de NineID. ‘En outre, les accueils (‘on-boardings’) et contrôles (‘check-ins’) non automatisés exigent pas mal de travail manuel et ne sont pas souvent conviviaux, ce qui génère souvent du chaos administratif.’

Ces derniers mois, des dizaines de sites professionnels dans le monde sont déjà passés à NineID. Quelques exemples: le World Forum Den Haag, où le président ukrainien Zelensky a tenu un discours début mai, et les sites du spécialiste des composants TVH, de la firme de denrées alimentaires Alpro et du groupe portuaire PSA.