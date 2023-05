La firme de découverte de données dScribe lève un million et demi d’euros pour sa croissance internationale

dScribe vient de clôturer une première phase de capitalisation réussie d’un million et demi d’euros. L’entreprise SaaS B2B, dont le siège est établi à Harelbeke, est spécialisée dans la façon de rendre transparentes les données d’entreprises existantes.

La phase d’amorçage a été dirigée par la société d’investissement flamande PMV et par Angelwise, conjointement avec les actionnaires existants imec.istart et Ventures by Delaware. Avec ce nouveau capital, dScribe entend élargir sa clientèle en Belgique, mais aussi s’internationaliser.

Enchevêtrement de données

dScribe a été fondée en 2021 par cinq entrepreneurs belges. Elle a vu le jour en réaction à un problème récurrent au sein des entreprises, à savoir la présence d’un enchevêtrement de données et de rapports répartis sur plusieurs départements et applications logicielles. ‘Cela entraîne des pertes de temps et de la frustration chez les employés’, déclare le co-fondateur et CEO Pieter Delaere. ‘Notre solution les aide en rendant les données disponibles accessibles. En nous focalisant sur la facilité d’emploi, nous pouvons desservir non seulement les grandes firmes, mais aussi les petites et moyennes entreprises. Notre focus principal repose avant tout sur les assez grandes PME, à savoir le segment en croissance la plus rapide sur le marché de la ‘data discovery’.

Sur ce marché, on attend une croissance mondiale de 8 à 20, voire 30 milliards de dollars d’ici fin 2023. Parmi la clientèle de dScribe, on trouve entre autres Barry Callebaut, De Watergroep, Joris Ide et Agristo.