Kodesage lève 2,3 millions d’euros pour moderniser les logiciels hérités

La start-up Kodesage a levé 2,3 millions d’euros auprès de PortfoLion Capital et de quelques investisseurs privés. L’entreprise veut se concentrer sur la modernisation des logiciels hérités à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le système piloté par l’IA de Kodesage simplifie spécifiquement la modernisation des logiciels existants, y compris la mise en conformité et la sécurité des données. Grâce à ce financement, la start-up européenne souhaite également s’implanter en Belgique et aux Pays-Bas et aider les organisations à améliorer leurs systèmes hérités complexes.

‘Obsolète et mal documentée’

‘Les logiciels hérités sont souvent encore fortement ancrés dans les processus métier des organisations, également en Belgique et aux Pays-Bas. La technologie est toutefois généralement obsolète et mal documentée, selon Kodesage. Aux dires de la start-up, ce problème est aggravé par le fait que les organisations dépendent (trop) de collaborateurs spécifiques pour assurer la maintenance des systèmes avec des mises à jour, des correctifs et des solutions ad hoc.

Kodesage tente de moderniser l’ensemble de ce processus grâce à l’intelligence artificielle, un marché dans lequel l’entreprise voit un brillant avenir: ‘La demande d’outils d’IA pour gérer les systèmes hérités et augmenter leur productivité n’a jamais été aussi élevée. Le marché mondial des services de modernisation devrait atteindre 75 milliards de dollars d’ici 2032.’

‘Les logiciels hérités sont souvent essentiels au bon fonctionnement des entreprises’, explique Gergely Dombi, CEO et cofondateur de Kodesage. ‘Selon Gartner, la modernisation des applications a été une priorité absolue pour l’IT des institutions financières au cours des deux dernières années. Néanmoins, ce parcours peut parfois sembler être un combat sans fin. Grâce à l’IA, nous aidons les organisations à améliorer plus rapidement leurs systèmes hérités, sans recourir à des transformations majeures.’