Intel revend une participation d’un milliard et demi de dollars dans Mobileye

Intel envisage de revendre une partie de ses actions dans l’entreprise israélienne Mobileye. Mais même en agissant ainsi, elle en demeurera l’actionnaire dominant.

Mobileye est spécialisée dans des capteurs et de la technologie pour systèmes d’assistance à la conduite et véhicules autonomes. Elle compte entre autres Volkswagen parmi sa clientèle. Intel avait en 2017 racheté l’entreprise pour 15,3 milliards de dollars, soit 64,54 dollars par action, et l’avait réintroduite à la Bourse après une restructuration.

Dans les documents boursiers qu’Intel publie à présent, on peut lire qu’elle souhaite revendre 35 millions d’actions de type ‘Class A common stock’ d’une valeur d’un milliard et demi de dollars. Malgré cet énorme montant, Intel continuera d’être l’actionnaire dominant.

Concrètement, Intel possède pour l’instant 93,1 pour cent des actions et ainsi 99,3 pour cent des droits de vote au sein de Mobileye. Après la revente des 35 millions d’actions, elle ne détiendra plus que 88,7 pour cent des actions, mais encore et toujours 98,7 pour cent des droits de vote. Cela est dû au fait que les actions de Classe A se caractérisent par davantage de droits de vote que les actions de Classe B. Intel ne cèdera donc qu’une fraction de ses droits de vote. Les pourcentages exacts pourront cependant encore évoluer suite à l’existence d’options permettant d’acheter ultérieurement davantage d’actions.