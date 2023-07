Intel prévoit une amélioration dans la demande de puces informatiques

Le fondeur américain de puces Intel estime que la demande en semi-conducteurs sera supérieure cet été à celle durant le printemps. Dans une prévision relative au trimestre en cours, l’entreprise table en effet sur une croissance de son chiffre d’affaires par rapport aux trois mois précédents.

Il s’agit là d’un signe que la demande en puces est en train de tout doucement s’améliorer. Depuis assez longtemps déjà, Intel a dû faire face à une demande moindre en semi-conducteurs pour ordinateurs et centres de données, à cause d’une économie en régression. L’entreprise déclare que son chiffre d’affaires au troisième trimestre pourrait progresser jusqu’à atteindre 13,9 milliards de dollars.

Ce pronostic est nettement supérieur à ce que les analystes prévoyaient de manière générale et un milliard de dollars de plus environ qu’au deuxième trimestre de cette année. La prévision d’Intel en matière de bénéfice est elle aussi sensiblement plus élevée que celles des spécialistes.

Changement brusque

Les nouvelles perspectives indiquent qu’Intel a connu un brusque changement, après que la faible demande en puces informatiques ait précédemment pesé de tout son poids sur ses résultats. La direction du groupe avait déjà promis qu’Intel connaîtrait une amélioration durant le second semestre de l’année. Et les investisseurs en ont à présent une nouvelle preuve.

A la clôture de la Bourse de Wall Street hier jeudi, le cours de l’action Intel a fortement progressé. Mais le fait est que l’entreprise se trouve encore et toujours dans la phase initiale de son plan de comeback. Beaucoup de choses dépendront de la question de savoir si Intel réussira de nouveau à prendre de l’avance dans le domaine de la technologie des puces. Récemment encore, l’entreprise annonça le processeur Tullen Falls, son premier processeur quantique pour le marché de la recherche.