Intel, pourtant rentable, est pessimiste à propos de l’avenir proche

Intel parvient à publier de bons résultats trimestriels compte tenu des circonstances, mais prévient que ses résultats seront moins bons que prévu au cours du trimestre en cours.

Intel a réalisé un chiffre d’affaires de 14,4 milliards de dollars au quatrième trimestre de l’année dernière, soit une croissance de dix pour cent sur une base annuelle. Sa marge brute s’est établie à 45,7 pour cent, ce qui correspond à un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars (GAAP) ou 0,63 dollar par action.

Pour l’ensemble de l’année 2023, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 54,2 milliards de dollars, en baisse de 14 pour cent sur une base annuelle, avec un bénéfice net d’1,7 milliard de dollars, en recul de 79 pour cent sur un an.

Intel a l’année dernière dépensé 5,6 milliards de dollars en R&D et en rachats. Dans le même temps, elle a économisé 3 milliards de dollars et espère continuer sur cette lancée en 2024.

Malgré des chiffres relativement bons, Intel reste en pleine transformation après plusieurs années difficiles. Elle investit actuellement massivement dans de nouvelles usines, y compris en Europe. Dans le même temps, elle en est tout à fait aux débuts de son nouveau rôle avec Intel Foundry Services, qui lui permet depuis peu également de produire des puces pour d’autres acteurs. Ce département a représenté un chiffre d’affaires de 291 millions de dollars l’année dernière.

La majeure partie des revenus continue de provenir du Client Computer Group, soit 8,8 milliards de dollars. La branche Data Center & IA représente pour sa part 4 milliards, et Network and Edge 1,5 milliard. La firme automobile Mobileye ajoute 637 millions de dollars au groupe.

Cependant, le CEO d’Intel, Pat Gelsinger, prévient que le marché reste turbulent. La demande sur le marché des PC et des serveurs est incertaine, et l’entreprise s’attend à générer un chiffre d’affaires compris entre 12,2 et 13,2 milliards de dollars au premier trimestre de cette année. Ce serait deux milliards de dollars de moins que ce à quoi s’attend le marché.