Injection de capital chez le spécialiste des données Biztory

Le spécialiste belge des données Biztory a fait l’objet d’une injection de capital de la part de Salesforce Ventures, le fonds d’investissement de l’éditeur de logiciels Salesforce. Cette injection devrait permettre à Biztory d’accélérer son internationalisation et d’embaucher de nouveaux collaborateurs.

Biztory est aujourd’hui déjà le partenaire de Salesforce au Benelux et possède entre autres une expertise dans le logiciel de ‘business-intelligence’ Tableau de Salesforce. L’entreprise ambitionne de devenir le numéro un sur le marché européen et veut par conséquent, à l’entendre, tripler de taille en l’espace de cinq ans.

Scandinavie

L’investissement consenti par Salesforce Ventures, dont le montant n’a pas été révélé, devrait accélérer la croissance de Biztory dans l’UE et préparer son extension en Scandinavie. ‘Au niveau professionnel, on observe de nombreux accords passés entre les pays scandinaves et ceux dans lesquels nous somme actifs aujourd’hui déjà, à savoir le Benelux, la Grande-Bretagne et l’Allemagne’, explique le CEO de Biztory, Geoffrey Smolders. ‘L’extension en Scandinavie – d’abord en Suède – est dès lors une conséquence logique, voire une priorité.’

A court terme, le CEO veut étendre ses effectifs d’un quart jusqu’à atteindre 130 collaborateurs en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. ‘Ces filiales collaboraient jusqu’il y a peu, tout en étant physiquement séparées. Mais nous avons constaté que nous avions besoin d’une entité centrale chapeautant ces différents hubs’, précise-t-il. Voilà pourquoi Biztory recherche dans un premier temps des profils qui aideront à créer et à piloter ce genre de structure. Et à moyen terme, le spécialiste des données entend croître jusqu’à trois cents collaborateurs.