IDC table sur un recul plus important que prévu des ventes de smartphones

Les ventes mondiales de smartphones régresseront cette année plus nettement qu’imaginé préalablement. IDC prévoit en effet aujourd’hui une baisse de 3,2 pour cent à 1,17 milliard d’appareils écoulés. En février, l’analyste de marché prévoyait encore un recul d’1,1 pour cent.

Selon IDC, des prévisions économiques plus faibles et une inflation persistante pèseront entre autres sur les ventes. Une reprise allant jusqu’à six pour cent est cependant attendue en 2024.

Uniquement Apple en hausse

Au cours du premier trimestre de 2023, les ventes de smartphones ont été de 8,9 pour cent inférieures à celles de la période correspondante de 2022. Ce qui est étonnant, c’est que les deux plus importants fabricants au monde, à savoir Samsung et Apple, ont mieux résisté que leurs concurrents chinois. Apple est même la seule entreprise du top cinq à avoir écoulé davantage de smartphones (+2,2 pour cent à 56,5 millions d’iPhones).

Chez le numéro un du marché, Samsung, la baisse est restée limitée (-1,2 pour cent à 73,6 millions d’appareils). Xiaomi a pour sa part enregistré un recul de quasiment 18 pour cent de ses ventes, et Oppo plus d’un quart.