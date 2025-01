Foxconn, le fabricant de l’iPhone, se frotte les mains avec les serveurs d’IA

Le fabricant de produits électronique taïwanais Foxconn continue de bénéficier massivement de l’essor de l’intelligence artificielle (IA). En conséquence, en plus d’assembler des iPhones pour Apple, l’entreprise a également de plus en plus d’autres commandes.

Au cours du dernier trimestre, Foxconn a enregistré un chiffre d’affaires de près de 63 milliards d’euros. Cela représente une croissance annuelle de 15 pour cent, dépassant les attentes des analystes. La firme a également indiqué dans une mise à jour de ses chiffres qu’elle s’attend à une progression significative de son chiffre d’affaires pour le premier trimestre de cette année.

Foxconn, également connue sous l’appellation Hon Hai Precision Industry, est l’un des principaux fabricants d’électronique au monde et produit des appareils pour les grandes entreprises technologiques. En plus de fabriquer des appareils électroniques pour des tiers, l’entreprise souhaite également se développer, entre autres, dans le domaine des serveurs.

Centres de données

Foxconn s’attend à ce que le chiffre d’affaires de son activité cloud, qui fabrique également des serveurs d’IA, soit égal à celui de sa division de fabrication d’iPhones en 2025. Il s’agit là d’une évolution majeure, car Apple représentait auparavant plus de la moitié du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise taïwanaise.

Tout comme d’autres fabricants de matériel d’IA, Foxconn a bénéficié des dépenses massives en serveurs pour centres de données des plus grandes firmes technologiques américaines telles qu’Alphabet et Microsoft. Mais selon certains experts, il s’agit d’attendre encore une application convaincante de l’IA. Cela rend également les investisseurs nerveux. Ils craignent que l’énorme croissance de tout ce qui touche à l’IA ne s’effondre à un moment donné.

Voitures électriques

Foxconn souhaite également percer sur le marché des véhicules électriques. Cela ne se reflète guère encore dans les résultats actuels de l’entreprise, mais celle-ci a déjà pris contact avec Renault au sujet d’une collaboration avec Nissan. Renault est depuis des années déjà le partenaire et actionnaire principal du constructeur automobile japonais. Provisoirement, cette tentative de Foxconn est toutefois suspendue, alors que Nissan et Honda négocient une fusion, comme l’avait précédemment annoncé l’agence de presse financière Bloomberg.