Forte diminution des levées de fonds dans le secteur technologique en 2023

Après une année record, le marché belge du capital-risque a connu une réduction importante d’investissement dans le secteur technologique en 2023, constate samedi finance&invest.brussels, le véhicule d’investissement de la Région bruxelloise. Quelque 817 millions d’euros ont ainsi été levés cette année, contre plus de 2 milliards en 2022, soit un recul de 58%.

Le nombre de levées de fonds reste cependant conséquent bien qu’en recul d’un quart, avec 213 opérations identifiées d’un montant minimum de 200.000 euros fin novembre, pour 286 un an plus tôt en 2022. Le mois de décembre, actuellement fort calme, ne renversera pas ces tendances, anticipe finance&invest.brussels.

Au niveau sectoriel, la biotech, le healthtech (hors biotech) et le food & agritech forment le peloton de tête des investissements. S’ensuit la catégorie des climate tech & energy qui est en nette progression et qui démontre l’intérêt croissant des investisseurs pour les technologies permettant de s’adapter au changement climatique, analyse le véhicule d’investissement de la Région bruxelloise.

Selon lui, la contraction du marché en Belgique est en grande partie imputable à la quasi-absence de grosses levées de fonds. En 2022, la croissance du marché avait été générée par 15 opérations de plus de 30 millions d’euros qui représentaient à elles seules 50% des fonds levés. En 2023, seulement 3 levées de fonds de 30 millions et plus sont recensées pour un montant total levé de 205 millions d’euros, illustre-t-il.

Cette contraction est en outre également observée à l’échelle européenne et mondiale en raison du contexte économique et géopolitique incertain. “Force est de constater que les levées de fonds prennent plus de temps à être bouclées et que l’environnement plus risqué et la hausse des taux d’intérêt contribuent à faire pression sur les valorisations”, commente d’ailleurs Pierre Hermant, CEO de finance&invest.brussels.

A noter qu’en région de Bruxelles-Capitale, 48 start-ups et scale-ups ont été financées à hauteur de 141,6 millions d’euros. Le véhicule d’investissement régional a participé à 50% de ces levées de fonds, dont aucune n’a dépassé les 30 millions d’euros jusqu’à présent en 2023.