Bloomberg: ‘Après une nouvelle phase de financement, la valeur d’OpenAI pourrait atteindre les 100 milliards de dollars’

OpenAI, l’entreprise à l’origine de ChatGPT, vise une valorisation de 100 milliards de dollars ou plus lors d’un nouveau cycle de financement. Voilà ce que des initiés ont déclaré à l’agence de presse Bloomberg. Cela ferait de l’entreprise américaine l’une des startups les plus opulentes au monde.

Il s’agit pour l’instant encore de discussions préliminaires sur une nouvelle phase de financement, dans laquelle des investisseurs potentiels sont déjà impliqués. Des détails tels que les conditions, la valorisation et le timing de la transaction doivent encore être réglés.

Le Grok de Musk

Si le plan visant à lever des fonds supplémentaires réussit, OpenAI sera la deuxième startup la plus opulente aux Etats-Unis. Seule la firme spatiale commerciale d’Elon Musk, SpaceX, vaut davantage en tant que société non cotée en Bourse, selon les chercheurs. Plus tôt ce mois-ci, on apprenait que Musk préparait également une phase de financement pour xAI, sa jeune pousse qui devrait rivaliser avec OpenAI. Début novembre, le multimilliardaire américain avait présenté son produit d’IA, baptisé Grok. Cette création a accès aux informations de X, dont Musk détient une participation majoritaire.

La valorisation fulgurante d’OpenAI reflète l’engouement pour l’IA que l’entreprise a déclenché il y a un an après la sortie de ChatGPT. L’entreprise utilise l’intelligence artificielle pour rédiger des textes logiques et même de la poésie, entre autres, en réponse à des questions simples. En peu de temps, le système a fait sensation en générant des textes difficiles à distinguer de l’œuvre humaine. Cela rend le service populaire, mais aussi controversé. Microsoft a déjà investi quelque 13 milliards de dollars dans l’entreprise.