Atos a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires durant l’exercice 2024 

L’acteur IT français Atos a réalisé un chiffre d’affaires annuel supérieur à 9,5 milliards d’euros en 2024, ce qui représente une baisse organique de 5,4 pour cent, même si une amélioration a été constatée au cours du dernier trimestre.

Philippe Salle, président du conseil d’administration et CEO d’Atos, explique que les activités commerciales se sont redressées au quatrième trimestre de 2024 grâce à une évolution positive de la perception des clients. Il remercie les équipes pour leur contribution à la restructuration financière et pour le soutien continu des employés, clients et partenaires.

Salle présentera sa vision pour Atos et sa stratégie à moyen terme lors d’un Capital Markets Day le 14 mai.

Reprise commerciale

Au quatrième trimestre 2024, Atos a enregistré un flux de commandes pour un montant de 2,7 milliards d’euros, avec un ratio commandes/facturations de 117 pour cent, en hausse de 9 points par rapport au quatrième trimestre 2023. Cette croissance est due à la signature d’importantes extensions de contrats pluriannuelles et à de nouveaux accords.

Les ventes annuelles pour 2024 se sont élevées à 9,577 milliards d’euros, soit une baisse organique de 5,4 pour cent. Ce recul est dû à des expirations de contrats précédemment annoncées, à des réductions de périmètre et à un marché plus faible dans des régions-clés. Le rapport complet avec les résultats trimestriels et annuels se trouve ici.

Bénéfice net

Le bénéfice net du groupe s’est élevé à 248 millions d’euros, incluant une rentrée de 3,52 millions d’euros provenant de la restructuration financière. La marge d’exploitation s’est établie à 2,1 pour cent, soit 199 millions d’euros, avec Eviden et Tech Foundations à respectivement 2,0 et 2,2 pour cent.

Le flux de trésorerie disponible s’est établi à -2,233 milliards d’euros, reflétant la fin des actions ponctuelles d’optimisation du fonds de roulement et des dépenses d’investissement plus élevées liées aux contrats de calcul hautes performances, selon l’entreprise.

Enfin, le géant technologique français a annoncé que la restructuration financière d’Atos s’est finalisée avec succès en décembre 2024.

