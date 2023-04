ASML table encore sur une croissance malgré un marché des puces en recul

Le fabricant de machines à puces ASML s’attend à poursuivre sa progression cette année encore. En 2023, son chiffre d’affaires devrait être d’un quart supérieur, selon la firme néerlandaise.

Même si la demande de machines à puces diminue quelque peu, parce que certaines entreprises veulent étaler leurs investissements à plus long terme et recevoir par conséquent leurs commandes passées chez ASML plus tard, le directeur de la firme néerlandaise, Peter Wennink, n’y voit aucun problème. Le fait est que pour cette année, ASML, qui a quasiment pour 39 milliards d’euros de commandes en cours, ne pourra pas répondre à la demande.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires d’ASML s’est établi à 6,7 milliards d’euros. Sur ce montant, l’entreprise a enregistré un bénéfice net d’un peu moins de 2 milliards d’euros, ce qui était supérieur aux attentes.