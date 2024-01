ASML redevient la troisième firme européenne la plus opulente

La firme néerlandaise ASML a retrouvé sa position de troisième entreprise la plus valorisée à la Bourse en Europe. Le groupe a désormais une valeur marchande de quelque 284 milliards d’euros. Le fabricant de machines à puces de Veldhoven a ainsi délogé le groupe alimentaire suisse Nestlé, connu pour ses produits Nescafé et KitKat, de la troisième place.

C’est le producteur danois de médicaments Novo Nordisk, bien connu pour ses médicaments contre le diabète Wegovy et Ozempic, massivement utilisés comme aides à la perte de poids, qui est l’entreprise la plus opulente d’Europe. LVMH, société-mère de Louis Vuitton et propriétaire de marques de champagne telles que Moët & Chandon et Dom Pérignon, occupe, elle, la deuxième place.

‘Le bon moment pour aller de l’avant’

L’action ASML a bénéficié, entre autres, d’un rapport d’analyse positif de la banque d’affaires Bernstein. Cette dernière a de nouveau conseillé d’y investir. Selon les experts de Bernstein, le cours de l’action est ‘encore et toujours attractif’ en comparaison avec ceux de la concurrence. Même si l’année en cours restera pleine de défis pour ASML, Bernstein estime que c’est le bon moment pour aller de l’avant étant donné la croissance attendue en 2025.

La hausse du cours de l’action ASML s’explique également par l’espoir d’une reprise des dépenses des fondeurs de puces en équipements de haute qualité tels que les machines à puces. C’est ainsi que le fabricant de puces taïwanais TSMC, un client important d’ASML, a récemment indiqué qu’il maintiendrait ses investissements à un niveau élevé en raison de la forte demande de puces utilisées dans les applications d’intelligence artificielle.