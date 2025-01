Dynamate s’empare de Make it fly

Le groupe IT Dynamate s’agrandit avec l’intégration de Make it fly. Ce faisant, l’entreprise renforce sa Web & Mobile Business Line.

Suite à ce rachat, Dynamate réalisera un chiffre d’affaires de quelque 50 millions d’euros avec 250 collaborateurs. La présence géographique de Make it fly, avec des succursales à Bruges, Genk, Gand et Courtrai, rendra Dynamate plus accessible aux clients dans toute la Flandre. Par ricochet, la gamme de logiciels professionnels et d’infrastructure IT de Dynamate sera disponible pour les clients de Make it fly.

Dynamate, qui a également intégré l’année dernière l’agence web gantoise Esign, élargit ainsi encore son offre dans le domaine du web et du mobile. Make it fly apporte son expertise dans le développement sur mesure de plateformes de commande intégrées, d’applications mobiles, de plateformes de contenu et d’outils d’automatisation. Le CEO Mathieu Cardinael continuera à diriger Make it fly et deviendra co-actionnaire de Dynamate.