Des actionnaires d’Apple ne veulent pas renoncer aux programmes de diversité

Les principaux actionnaires du groupe technologique américain Apple ont rejeté les propositions visant à mettre fin aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).

Cela s’est passé mardi lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du groupe. De plus en plus d’entreprises subissent des pressions extérieures pour cesser leurs efforts dans ce domaine. D’autres firmes technologiques, dont Meta Platforms et Alphabet, ont déjà commencé à supprimer progressivement de tels programmes.

Le président américain Donald Trump souhaite supprimer les programmes DEI dans les entreprises et les institutions publiques. Les programmes de diversité sont conçus pour promouvoir des opportunités pour les femmes, les minorités ethniques, les personnes LGBTQ et d’autres groupes traditionnellement sous-représentés. Comme par le passé, les actionnaires d’Apple ont suivi les recommandations de la direction du groupe.