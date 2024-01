Les fonds Bitcoin désormais admis à la Bourse américaine

Le régulateur boursier américain SEC a approuvé l’arrivée de fonds Bitcoin, également appelés ETF Bitcoin.

Voilà qui rendra la crypto-monnaie plus accessible à un groupe plus large d’investisseurs, ce qui, selon les experts, pourrait augmenter considérablement la demande et donc le cours de la monnaie numérique. Le régulateur a approuvé un total de onze de ces ETF.

L’approbation du régulateur américain était très attendue depuis longtemps dans le monde de la cryptomonnaie. Il s’agit d’un produit d’investissement qui évolue en fonction du cours de la monnaie numérique. Les investisseurs ne sont pas obligés d’acheter eux-mêmes des bitcoins et de les stocker dans un portefeuille numérique. Au lieu de cela, ils ont la possibilité d’investir indirectement dans le Bitcoin via les fonds.

Méga-commerce

L’admission devrait donc permettre des crypto-investissements d’un montant de plusieurs milliards de dollars. Des experts avaient également souligné précédemment que l’admission des ETF Bitcoin pourrait améliorer l’image du Bitcoin, souvent liée à des opérations de blanchiment d’argent et à la cybercriminalité.

Le régulateur américain s’était préalablement opposé à l’arrivée de ces ‘trackers’ de peur qu’ils puissent conduire à des manipulations de marché. Mais les juges ont décidé l’année dernière que le régulateur devait revoir sa position. L’ETF ne serait en effet pas si différent d’autres produits similaires qui existent depuis un certain temps. Depuis plusieurs années, il existe également des ETF qui suivent ce que l’on appelle les ‘Bitcoin futures’, à savoir les contrats à terme Bitcoin. Mais les experts considèrent aussi qu’il s’agit là de produits coûteux et peu pratiques.