Le directeur de Binance s’en va, une centaine d’emplois menacés

Brian Shroder, le directeur de la branche américaine de la plate-forme d’échange de cryptomonnaies Binance, a démissionné. Son départ coïncide avec le licenciement de quelque cent employés, soit un tiers environ du personnel.

C’est le responsable des affaires juridiques, Norman Reed, qui assumera temporairement les fonctions de Shroder, selon un porte-parole de la plate-forme d’échange. La raison de ce changement à la direction n’est pas connu officiellement.

Enquête

Ce qui est certain, c’est que Shroder renonce à sa fonction directoriale au moment où plusieurs autorités entreprennent des actions contre Binance et son co-fondateur, Changpeng Zhao. Le régulateur américain du commerce boursier a ainsi accusé l’entreprise et son propriétaire d’avoir prétendument trompé les autorités et d’avoir géré incorrectement les dépôts des clients.

Ensuite, c’est le régulateur américain du commerce des matières premières qui a poursuivi en Justice Binance et Zhao pour ‘s’être sciemment soustrait aux lois fédérales’. Le ministère de la Justice des Etats-Unis mène également une enquête sur Binance, mais n’a pas encore porté d’accusations. Zhao et ses entreprises déclarent n’avoir rien fait de répréhensible.

Ces affaires rendent également difficile la poursuite des activités de Binance. Les banques américaines ont rompu leurs liens avec la crypto-plateforme. Dans notre pays, l’entreprise n’est pas autorisée à faire du commerce, comme l’a décidé l’autorité des services et marchés financiers (FSMA).