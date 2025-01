Le bitcoin a progressé de 120 pour cent en 2024 

Le bitcoin a de nouveau fortement progressé en 2024. La valeur de la principale cryptomonnaie au monde a en effet crû de quelque 120 pour cent cette année, atteignant une valeur record supérieure à 108.000 dollars le 17 décembre.

L’année 2023 avait également été une bonne année pour les crypto-investisseurs. La monnaie numérique avait à l’époque crû de près de 160 pour cent pour atteindre 43.000 dollars environ.

La hausse de 2023 faisait suite à une piètre année 2022, au cours de laquelle la valeur du bitcoin avait chuté de 65 pour cent. Cela était dû à l’effondrement de la principale plate-forme de trading FTX et à d’autres scandales. Début 2023, le bitcoin ne valait ainsi plus que 16.600 dollars.

La perspective de l’arrivée des bitcoin ETF, qui rendent la cryptomonnaie plus accessible à un groupe plus large d’investisseurs, a conduit à une forte reprise au cours de l’année 2023. Cependant, le cours est resté bien en dessous de l’ancien record de 69.000 dollars datant de 2021.

Le bitcoin a poursuivi sa hausse au cours des premiers mois de 2024. Son cours a été stimulé par l’introduction des premiers fonds bitcoin cotés en Bourse aux Etats-Unis. En raison de la forte demande pour ces fonds, le bitcoin a réussi à dépasser début mars l’ancien record de 2021.

Promesses de Trump

La perspective d’une baisse des taux d’intérêt par la banque centrale américaine et les promesses électorales de Donald Trump ont ensuite propulsé le bitcoin vers de nouveaux sommets. La réserve fédérale a réduit ses taux d’intérêt en septembre pour la première fois depuis 2020, et Trump a promis lors de sa campagne électorale d’assouplir la réglementation sur les crypto-monnaies et de faire des Etats-Unis la ‘capitale mondiale des crypto-monnaies’.

Une nouvelle baisse des taux d’intérêt de la réserve fédérale et la réélection de Trump en novembre ont provoqué une forte hausse du bitcoin. Début décembre, la cryptomonnaie a ainsi franchi pour la première fois la barre des 100.000 dollars.

Cependant, une fois ce seuil atteint, de nombreux crypto-investisseurs décidèrent de prélever des bénéfices. Au cours des deux dernières semaines de l’année, le cours est tombé en dessous de 94.000 dollars, en partie parce que la réserve fédérale a indiqué qu’elle prévoyait moins de baisses de taux d’intérêt en 2025 que ce qui était espéré. Plus de clarté est également attendue sur la politique cryptographique de Trump, qui reviendra au pouvoir le 20 janvier.

Prédiction

Les perspectives pour le bitcoin en 2025 varient considérablement. Certains experts s’attendent à ce que le cours se replie encore pour osciller entre 70.000 et 80.000 dollars, en attendant les projets de Trump. Le crypto-extracteur Blockware, quant à lui, prédit que le cours se situera entre 150.000 et 400.000 dollars durant l’année prochaine.