La crypto-plate-forme Binance traînée en Justice aux Etats-Unis

Le régulateur financier américain intente un procès à la principale plate-forme de trading de crypto-monnaies au monde Binance et à son co-fondateur et directeur Changpeng Zhao. Binance aurait enfreint plusieurs règles des années durant.

Le régulateur financier Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé sa plainte auprès d’un tribunal fédéral à Chicago. Selon la CFTC, Binance a effectué certaines transactions et proposé certains services sans la licence nécessaire. ‘Chez Binance, on sait depuis des années déjà qu’on enfreint les règles de la CFTC’, affirme le régulateur.

Le président Rostin Behnam déclare que la plainte fait partie ‘d’une campagne en vue de repérer et de stopper les méfaits dans le crypto-monde volatile et risqué’. Et d’ajouter qu’il s’agit là d’un avertissement lancé à tout un chacun qui y est actif et dont le régulateur ne tolère pas un quelconque contournement intentionnel de la loi américaine.

Les autorités américaines suivent de près depuis assez longtemps déjà l’entreprise Binance fondée en Chine en 2017. La CFTC souhaite à présent que Binance se voit infliger des amendes et une interdiction de commercer. L’ex-directeur de la plate-forme de trading, Samuel Lim, est lui aussi mis en accusation.

Update: Dans un communiqué, Binance se dit déçue de la plainte et annonce qu’elle collabore depuis deux ans déjà avec la CTFC en vue de suivre les règles. ‘Nous avons investi, afin de nous assurer de ne pas avoir sur notre plate-forme des utilisateurs américains actifs’, déclare-t-on chez Binance. L’entreprise bloque entre autres les utilisateurs et adresses IP des Etats-Unis.