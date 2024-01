La crypto-entreprise Terraform Labs sollicite un report de paiement

Terraform Labs, l’entreprise à l’origine de la ‘stablecoin’ TerraUSD, a demandé un report de paiement aux Etats-Unis. La firme basée à Singapour provoqua un crash sur les marchés de la cryptographie en 2022.

TerraUSD est ce qu’on appelle une cryptomonnaie stable liée à des actifs stables tels que le dollar américain, pour éviter de profondes fluctuations de prix. La monnaie était cependant tombée bien en dessous du dollar en 2022, par manque d’apport financier réel à son égard.

La demande auprès du tribunal du Delaware permettra à Terraform ‘d’exécuter son plan commercial, tout en naviguant dans les procédures judiciaires en cours, y compris les procès pendants à Singapour et des affaires aux Etats-Unis impliquant la Securities and Exchange Commission (SEC)’.

Fraude potentielle

L’effondrement de TerraUSD et de sa monnaie-sœur Luna de Terraform Labs a anéanti environ 40 milliards de dollars d’investissements et aurait causé plus de 400 milliards de dollars de pertes de cours sur les crypto-marchés internationaux. L’année dernière, le régulateur américain SEC avait accusé Terraform et l’entrepreneur sud-coréen Do Kwon, co-fondateur de l’entreprise, d’avoir ‘orchestré une fraude à la cryptomonnaie d’un montant de plusieurs milliards de dollars’.

Kwon a été arrêté au Monténégro l’année dernière et attend son extradition vers les Etats-Unis ou la Corée du Sud. Selon des experts, Kwon avait mis en place un système appelé Ponzi, par lequel de nombreux investisseurs ont perdu leurs économies. La fraude Ponzi est une méthode permettant d’escroquer les gens en proposant un investissement dans lequel l’argent versé est financé par les dépôts de nouveaux clients.