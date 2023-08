Des investisseurs de Bored Ape portent plainte

La maison de vente aux enchères Sotheby’s et la célébrité Paris Hilton notamment sont citées dans l’affaire, parce qu’elles auraient fait de la promotion trompeuse pour les NFT.

Un groupe d’investisseurs dans ce qu’on appelle les ‘Bored Ape NFT’ veut intenter un procès collectif à une trentaine de prévenus. Il accuse des célébrités telles Paris Hilton et Justin Bieber d’avoir fait la promotion de la collection NFT sans avoir jamais admis avoir été rétribuées dans ce but. La maison de vente aux enchères Sotheby’s est également mentionnée. Selon les plaignants, elle aurait été recrutée par la firme de chaînes de blocs Yuga Labs pour légitimer la marque Bored Apes et susciter ainsi de l’intérêt.

Les Bored Apes NFT de Yuga Labs sont peut-être les exemples les plus connus de NFT (jetons non fongibles). Il s’agit d’images de singes liés à un reçu sur la chaîne de blocs en vue de créer un ‘ensemble unique d’objets de collection’. Fin 2021, ils ont pu profiter d’une gigantesque vogue et furent à l’époque promus entre autres par des célébrités telles Jimmy Fallon et Madonna. Nombre de NFT se sont vendus pour des centaines de milliers de dollars, mais leur valeur a fortement régressé ces derniers mois. Aujourd’hui, un Bored Ape par exemple coûte encore quelque 50.000 dollars.

FTX

Il s’agit là d’une plainte modifiée qui avait été déposée en décembre de l’année dernière déjà. A l’époque, Sotheby’s n’avait pas encore été citée. Mais cette fois, selon la rumeur, la maison de vente aux enchères serait bien impliquée dans l’affaire portant sur une vente en ligne datant de septembre 2021. Une centaine de Bored Ape NFT avait alors été vendue à un seul collectionneur pour quelque 24 millions de dollars, une somme nettement plus élevée que les 12 millions attendus. Cependant, l’adresse du portefeuille (‘wallet’) à laquelle Sotheby’s envoya ces NFT, est liée à FTX, la crypto-entreprise aujourd’hui déchue qui, selon le procureur, entretenait des liens étroits avec Yuga Labs. Le procès a donc entre autres comme but de rechercher s’il y a eu un complot en vue de faire gonfler le prix des NFT.

Tant Yuga Labs que Sotheby’s démentent les accusations.