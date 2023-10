Des crypto-entreprises accusées de milliards de dollars de fraude aux Etats-Unis

La procureure générale de New York a accusé les crypto-entreprises Gemini, Genesis et Digital Currency Group (DCG) d’avoir trompé plus de 230.000 investisseurs. La fraude porterait sur plus d’un milliard de dollars.

Gemini, une plate-forme d’échange de cryptomonnaies, et Genesis, un négociant en cryptomonnaies, auraient menti sur les risques liés aux investissements qu’ils proposaient. Les trois entreprises avaient en 2021 lancé conjointement le programme Gemini Earn, par lequel des utilisateurs pouvaient prêter des crypto-espèces à Genesis à un taux d’intérêt de 7 pour cent. Or Genesis a déposé son bilan après l’effondrement de la crypto-bourse FTX, à la suite de quoi, il s’avéra qu’un milliard de dollars environ semble être parti en fumée via le programme en question.

Faillite

L’ancien directeur de Genesis, Soichiro Moro, et le PDG Barry Silbert de DCG, la société mère de Genesis, sont les principaux responsables des pertes, selon la procureure générale de New York, Letitia James. A cause de leurs affirmations trompeuses, certains investisseurs ont perdu la totalité de leur épargne. ‘Les New-yorkais travaillant dur et les investisseurs de tout le pays ont perdu plus d’un milliard de dollars, parce qu’on leur a raconté des mensonges flagrants, selon lesquels leur argent serait en sécurité’, déclare James. Elle exige la restitution de tous les biens illégitimement acquis.

Selon l’acte d’accusation, la direction de Gemini savait que Genesis était en difficulté avant la faillite et en a retiré son argent, sans en informer les clients. Il s’agit là de la toute dernière volumineuse procédure intentée à l’encontre des plates-formes cryptographiques aux Etats-Unis suite à la faillite de la crypto-bourse FTX. Le procès contre cette entreprise et son fondateur, Sam Bankman-Fried, a débuté plus tôt ce mois-ci.