Cryptomonnaies: accord entre Binance et les autorités américaines

La plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde, Binance, et son directeur général, Changpeng Zhao, ont passé un accord avec les autorités américaines, qui prévoit la démission du patron emblématique, rapportent mardi plusieurs médias américains.

“CZ”, son diminutif, a accepté de plaider coupable de violation des lois américaines contre le blanchiment, tandis que Binance a consenti à verser quelque 4,3 milliards de dollars d’amende pour solder les poursuites la visant. Sollicité par l’AFP, le ministère américain de la Justice s’est refusé à tout commentaire. Contacté, Binance n’a pas donné suite dans l’immédiat.

Un point de presse conjoint du ministère de la Justice, du Trésor américain et de l’agence de régulation des marchés financiers, la CFTC, est prévu à 20H00 GMT (21h00, heure belge). Il sera consacré à des “actions judiciaires liées aux cryptomonnaies”, ont annoncé les autorités, sans plus de précision. Les autorités américaines enquêtent sur la plateforme depuis au moins 2018, selon plusieurs médias américains, mais n’avaient pas officiellement saisi la justice jusqu’ici.

Selon le Wall Street Journal, Changpeng Zhao doit se présenter, mardi, devant un juge fédéral de Seattle (Etat du Washington), pour plaider coupable. Cofondateur, patron et actionnaire majoritaire de la société, le citoyen canadien né en Chine est la personnalité la plus célèbre du monde des monnaies numériques. Binance est, de très loin, la plus importante Bourse d’échanges de crytomonnaies, avec environ 12 milliards de dollars de transaction réalisées lors des dernières 24 heures, selon le site spécialisé CoinMarketCap.