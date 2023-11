48 pays, dont la Belgique, vont s’échanger des informations sur les cryptoactifs

Dans le but de détecter l’évasion fiscale et d’autres fraudes, 48 pays préparent l’élaboration d’un cadre d’échange d’informations sur les cryptoactifs tels que les monnaies virtuelles.

Ce projet est en partie dû à l’OCDE et vise à amener les pays à échanger davantage d’informations sur les crypto-acteurs sur leur territoire. Voilà qui devrait permettre aux autorités fiscales locales de savoir combien d’argent circule et ce qu’elles peuvent taxer.

Selon The Register, 48 pays, dont la Belgique, préparent actuellement le Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Ce système, qui devrait être pleinement mis en œuvre en 2027, devrait permettre aux pays de partager des informations sur les acteurs locaux de la cryptographie. Plus précisément, il s’agit d’échanges où les gens achètent ou vendent leurs espèces virtuelles. Mais le système ne s’arrêtera pas là et couvrira tous les types de crypto-actifs, y compris des éléments comme les NFT.

Les pays participants comprennent entre autres la plupart des pays de l’UE, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Brésil, Singapour, le Japon et la Suisse. Des régions historiquement favorables à l’impôt, comme les îles Caïmans, y participent également.