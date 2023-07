Citymesh ouvre son premier bureau aux Pays-Bas

L’opérateur de télécommunications belge Citymesh a ouvert un bureau à Oostvoorne (Pays-Bas), où il bénéficie d’une « proximité stratégique » avec le port de Rotterdam. Outre le bureau, l’entreprise reprend également avec effet immédiat la clientèle, un manager et le savoir-faire nécessaire de l’entreprise néerlandaise Aerea Networks.

« Vu la demande croissante de réseaux 4G/5G privés et de réseaux temporaires notamment pour des événements et la présence de notre actionnaire Cegeka aux Pays-Bas, cette acquisition est finalement logique », déclare Joeri Tranchet, COO de Citymesh.

Collaborations néerlandaises

Nicholas Van Hoey Smith, actuel CEO d’Aerea, aidera Citymesh à se développer sur le marché néerlandais. « Citymesh présente déjà d’excellents états de services dans le domaine de la 0G, des drones et des réseaux privés mobiles. Pensez à Brussel Airport et à BASF Belgique », a-t-il commenté. L’expertise d’Aerea se situe principalement dans l’événementiel. « Ainsi, un plus un font trois. C’est un cliché, je sais, mais il s’applique parfaitement ici. » Nicholas Van Hoey Smith voit une « demande garantie de connectivité aux Pays-Bas, en particulier lors d’événements ».

Depuis son bureau néerlandais, Citymesh envisage des collaborations autour de la fibre optique, mais aussi des partenariats en tant qu’opérateur virtuel avec les opérateurs néerlandais existants (sur la base d’un accord d’opérateur de réseau mobile virtuel). Citymesh pourrait ainsi offrir une itinérance transparente entre les réseaux privés et publics, y compris au-delà des frontières.