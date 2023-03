Chute du chiffre d’affaires du fabricant de l’iPhone, Foxconn, malgré un redémarrage en Chine

Le producteur de l’iPhone, Foxconn, a enregistré le mois dernier un net recul de ses rentrées, malgré une hausse de ses ventes suite à la réouverture en Chine. En février, son chiffre d’affaires a régressé de quasiment 12 pour cent à 12,2 milliards d’euros après conversion, selon l’entreprise taïwanaise hier dimanche.

L’immense complexe d’assemblage des iPhones de l’entreprise dans la ville chinoise de Zhengzhou a repris la production en grande partie en janvier après de sérieuses perturbations causées par les mesures anti-corona strictes.

L’attention des experts du marché se concentre à présent surtout sur la façon dont la popularité de l’iPhone se maintient, alors que la demande mondiale de smartphones faiblit. Selon Foxconn, les perspectives pour le premier trimestre de cette année “sont plus ou moins conformes aux attentes du marché”. L’entreprise se base sur les chiffres de vente des deux derniers mois.

Foxconn, aussi connue sous l’appellation Hon Hai Precision Industry, envisage d’investir quelque 700 millions de dollars dans une nouvelle usine en Inde, afin d’accroître sa production. Ces derniers temps, plusieurs fabricants ont annoncé leur intention de quitter la Chine en raison des tensions toujours plus grandes entre Washington et Beijing.

L’année passée, Foxconn fut la cible des efforts consentis par la Chine pour endiguer les infections au covid. Le fondateur de l’entreprise, Terry Gou, mit le gouvernement en garde contre le fait que les mesures anti-corona strictes allaient nuire à la position de la Chine dans l’économie mondiale. Préalablement, le corona s’était étendu à Zhengzhou et dans l’usine de Foxconn, aussi appelée iPhone City. Des membres du personnel quittèrent ensuite l’usine, parce qu’ils ne voulaient pas partager des dortoirs avec des gens confinés. A un certain moment, il y eut même des affrontements entre les travailleurs et le personnel de sécurité de l’usine.