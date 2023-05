Cegeka s’étend en Grèce

Le groupe ICT européen Cegeka, dont le siège est établi en Belgique, ouvre une première filiale dans la capitale grecque Athènes. Le groupe espère y développer au cours des trois prochaines années une équipe de trois cents collaborateurs.

La nouvelle filiale grecque constituera la base du quatrième pays de l’European Delivery Center (EDC) de Cegeka, après la Roumanie, la Moldavie et la Tchéquie. En plus de l’EDC, qui sert de centre de services à la clientèle, l’entreprise Cegeka en croissance est active dans plus de dix pays européens.

Flexibilité et évolutivité

Le choix de la Grèce pour Cegeka repose, selon le groupe, sur la combinaison de la présence de professionnels IT chevronnés, d’une adéquation culturelle et de l’esprit d’entreprenariat qui règne dans le pays. ‘Il est nécessaire de créer une capacité supplémentaire pour aider nos clients dans la poursuite de leur numérisation’, déclare le CEO Stijn Bijnens. ‘Nous sommes convaincus que l’extension de Cegeka en Grèce se traduira par une plus grande flexibilité et évolutivité.’

L’histoire grecque de Cegeka démarre donc à Athènes, mais le groupe recherche dès à présent la possibilité d’installer une base commerciale ailleurs dans le pays, comme à Thessalonique.