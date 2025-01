Capyx ouvre une filiale au Luxembourg

Au début de cette année, le prestataire de services IT bruxellois disposera aussi d’une filiale au Luxembourg. L’entreprise a choisi comme emplacement le campus de Gasperich dans le sud du Grand-Duché.

Capyx Luxembourg sera dirigé par Carmelo Barderé qui assumera le rôle de CEO, par le co-CEO Kurt Callewaert (anciennement lié à Howest et également Business Line Director CS Capyx Belgium) et par le directeur commercial Dennis Oppeneer (jusqu’il y a peu actif chez ESET BeLux).

Expansion

Selon Callewaert, Capyx Luxembourg se concentrera sur trois activités principales, à savoir People, Project & Product. Ses spécialités incluront le recrutement d’experts en cybersécurité au niveau des entreprises, ainsi que l’accompagnement et la mise en œuvre de projets stratégiques autour de NIS2, DORA et CRA. De plus, la firme proposera des outils tels que SBOM STUDIO CyBeats, axés sur la gestion perfectionnée de la sécurité.

‘Avec Capyx Luxembourg, nous franchissons une étape importante de notre expansion internationale. Dans les deux prochaines années, nous souhaitons constituer une équipe d’au moins vingt consultants’, conclut le co-CEO.