ATOSS Software s’étend en France

L’entreprise RH Tech ATOSS Software a ouvert sa première succursale française à Paris. Le Bruxellois Mitch Goovaerts, qui dirige actuellement déjà ATOSS Belux, sera également responsable des activités en France.

ATOSS Software, spécialisée en ‘workforce management’ (gestion de la main d’œuvre), a enregistré de manière générale une croissance de 17 pour cent l’an dernier, mais plus vite encore en Belgique, où le groupe est actif depuis 2021. ATOSS développe un logiciel de gestion du temps de travail, qui permet aux moyennes et grandes entreprises de contrôler la planification de leurs effectifs.

Réforme du marché du travail

Avec son Pacte de la vie au travail, le gouvernement français veut atteindre le plein emploi d’ici 2027. ‘Grâce à cette réforme prévue du marché du travail, nous distinguons un fort potentiel en France’, déclare Mitch Goovaerts, Head of Sales Belux et France. ‘Notre équipe de spécialistes à Paris est prête à accompagner les entreprises dans la modernisation de leur planification du travail et de conditions de travail durables.’

Le logiciel d’ATOSS est disponible dans le cloud, sur site et lié à SAP. Plus de 15.000 entreprises dans plus de 50 pays l’utilisent, dont Barry Callebaut, Coca-Cola, Decathlon, Heineken et Lufthansa.