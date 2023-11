Arm investit dans Raspberry Pi

Arm Holdings a pris une participation minoritaire dans The Raspberry Pi Foundation. Les deux entreprises collaborent depuis assez longtemps déjà, étant donné que Raspberry Pi repose depuis le début sur des puces Arm.

Les ordinateurs Raspberry Pi sont relativement économiques et très compacts – de la taille d’une carte de banque – et étaient à l’origine destinés aux amateurs. Entre-temps, la moitié environ du chiffre d’affaires du fabricant d’ordinateurs provient de partenaires commerciaux et industriels, qui utilisent les appareils à des fins d’IoT (internet des objets). Il en résulte que l’entreprise représente un intéressant investissement pour Arm, l’un des principaux fournisseurs d’architectures à puces.

Dans un communiqué de presse, Arm affirme qu’elle investit dans Raspberry Pi, afin de s’implanter dans les secteurs de l’IA et de l’IoT.