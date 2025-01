Apple désactive le nouvel outil d’IA pour résumer l’actualité après des erreurs

Apple a désactivé jeudi l’un de ses nouveaux outils d’intelligence artificielle (IA) générative, qui permet de recevoir des résumés sur l’actualité, après des erreurs et une plainte de la BBC en décembre.

Le géant américain des smartphones a commencé à déployer cet hiver son système d’IA générative, “Apple Intelligence”, deux ans après qu’OpenAI a lancé cette vague technologique avec ChatGPT, qui converse avec les utilisateurs et produit des contenus à la demande.

L’une des nouvelles fonctionnalités agrège et résume les notifications d’applications de médias pour les utilisateurs d’appareils récents de la marque, comme l’iPhone 16.

D’après la mise à jour déployée jeudi, cet outil est temporairement non disponible. Il devrait revenir après avoir été amélioré.

En décembre, la fonction avait laissé penser que le site internet de la chaîne BBC News avait publié un article affirmant que Luigi Mangione, arrêté après le meurtre à New York du patron d’un géant américain de l’assurance santé, s’était suicidé.

“Luigi Mangione se tire une balle; Une mère syrienne espère qu’Assad paiera le prix; la police sud-coréenne perquisitionne le bureau de Yoon Suk Yeol” (l’ancien président sud-coréen), avait ainsi résumé l’IA, attribuant ces notifications à BBC News, qui n’avait jamais écrit que Luigi Mangione s’était “tiré une balle”. Le suspect venait d’être arrêté en Pennsylvanie, et il est toujours en vie.

Le groupe audiovisuel public britannique s’était plaint auprès d’Apple.

Avec la mise à jour de jeudi, les utilisateurs qui choisissent de recevoir des résumés de notifications pour d’autres applications verront un avertissement indiquant que la fonctionnalité est encore en cours de développement et qu’il peut y avoir des erreurs. Et la police du texte sera en italique, pour les distinguer d’autres notifications.

La firme californienne avait dévoilé Apple Intelligence pour la première fois en juin.

Une de ses décisions avait créé la surprise: malgré son attachement à la confidentialité des données, un de ses arguments de vente, Apple s’est associée à OpenAI pour intégrer ChatGPT dans certaines fonctions et son assistant vocal Siri.

Apple Intelligence donne accès à de nouveaux outils aux utilisateurs d’appareils récents, pour créer des émoticônes fantaisistes à leur image ou améliorer leur rédaction de messages, par exemple.

Ceux qui possèdent un iPhone 16 peuvent pointer leur caméra sur leur environnement et poser des questions à la machine.

Depuis le succès de ChatGPT, Google, Microsoft, Meta et d’autres entreprises sont engagées dans une course rapide au déploiement de l’IA générative, avec des modèles toujours plus impressionnants, mais qui commettent aussi des erreurs.

L’année dernière, une des versions du modèle de Google avait ainsi recommandé aux internautes d’utiliser de la colle dans les pizzas.