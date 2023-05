Alibaba se fragmente: sa division ‘cloud’ va devenir une entreprise distincte

Le géant chinois de l’e-commerce Alibaba lancera d’ici douze mois sur le marché sa division ‘cloud’ sous la forme d’une spin-off distincte.

Voilà ce qu’annonce Alibaba Group Holding après approbation par le conseil d’administration. D’ici un an environ, le Cloud Intelligence Group devrait opérer sur le marché en tant qu’entité séparée.

Le géant technologique Alibaba avait précédemment déjà annoncé qu’il se scinderait en six entreprises plus petites, afin de rendre ses divisions plus maniables sur un marché en rapide évolution. La première à se détacher sera la division ‘cloud’ car elle possède un modèle commercial qui diffère ‘fondamentalement des autres modèles se focalisant sur les consommateurs dans l’écosystème Alibaba’, déclare Daniel Zhang, CEO d’Alibaba Group. Dans cette division, on retrouve aussi les produits IA et les logiciels professionnels.

Suite à cette restructuration, Alibaba Group deviendra à terme une société holding qui gèrera diverses entreprises indépendantes. La division ‘cloud’ assure actuellement quelque 9% des revenus d’Alibaba. Au premier trimestre de cette année, elle a généré 2,7 milliards de rentrées. Alibaba Cloud est le principal fournisseur de nuages sur le marché chinois.