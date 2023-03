Accenture prévoit 19.000 licenciements

Le prestataire de services envisagerait de se séparer de 2,5% de ses effectifs, à présent qu’il estime qu’il gagnera moins d’argent cette année. Le personnel ciblé comprendrait aussi de nombreux informaticiens internes.

Accenture occupe 738.000 personnes dans 49 pays. C’est trop, selon le CFO KC McClure, lors de la discussion des résultats financiers de l’entreprise durant le trimestre écoulé. Le prestataire de services entend ‘réduire ses coûts’ et réaliser des économies à la fois sur le personnel et sur l’espace de bureaux. ‘Ces actions impacteront quelque 2,5 pour cent, soit 19.000 de nos employés’ a déclaré McClure. Et d’ajouter que la moitié des licenciements environ touchera des fonctions non directement liées aux clients, à savoir le service IT de l’entreprise, les ressources humaines, etc.

Solides résultats

Pour ce qui est des résultats financiers, Accenture annonce pourtant 15,8 milliards de dollars de rentrées durant le dernier trimestres, soit cinq pour cent de plus qu’il y a un an. Le bénéfice de l’entreprise s’établit, lui, à 1,9 milliard de dollars, un peu moins que les 2 milliards d’il y a un an. Accenture estime aussi que ses revenus vont l’année prochaine moins croître qu’attendu précédemment. Les prévisions de croissance actuelles se situent entre 8 et 10%, au lieu des 8 à 11% prévus avant. Les licenciements auront lieu au cours des 18 prochains mois.

La phase de licenciements chez Accenture est loin d’être la première ces derniers mois. Meta a en effet elle aussi supprimé 21.000 membres de son personnel. Chez Amazon, ce sont 18.000 postes de travail qui sont passés à la trappe, alors que Google (12.000) et Microsoft (10.000) ont elles aussi effectué d’importantes coupes sombres dans leurs effectifs. Ces licenciements sont dus au fait que beaucoup d’entreprises ont recruté du personnel supplémentaire en période de covid, lorsqu’elles étaient en forte croissance. En raison de l’inflation actuelle, les salaires ont cependant aussi augmenté.