Du changement à la direction de TCS

Après une carrière de plus de 22 ans chez Tata Consultancy Services (TCS), dont les 6 dernières années en qualité de CEO, Rajesh Gopinathan effectue un pas de côté.

Rajesh Gopinathan fut 6 années durant CEO et Managing Director de TCS. Durant cette période, il a permis à l’entreprise de progresser de plus de 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires et de 70 milliards de dollars de capitalisation sur le marché. En concertation avec le président du conseil d’administration de TCS, il effectue à présent un pas de côté, afin de ‘chercher à atteindre de nouveaux pôles d’intérêt’. Sa fonction sera assumée par Krithi Krithivasan.

Krithivasan est pour l’instant President et Global Head du groupe Banking, Financial Services & Insurance (BFSI) chez Tata Consultancy Services. Krithivasan est un vieux serviteur de TCS: il y est en effet actif depuis 1989. Lors de sa longue carrière, il a assumé plusieurs postes de direction au niveau de la livraison, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des programmes et de la vente.

Rajesh Gopinathan ne disparaîtra du reste pas directement de la scène. Une ample période transition est en effet prévue, avant qu’il ne cède définitivement le relais à Krithivasan le 15 septembre.