Data News désigne Luc Van den hove (imec) comme ICT Personality of the Year 2023

Le magazine IT Data News a attribué à Luc Van den hove, president et CEO de l’imec, le titre d’ICT Personality of the Year 2023. Cette désignation a eu pour cadre la 24ème édition des Data News Awards for Excellence, qui ont été remis jeudi soir lors d’une prestigieuse soirée de gala. Avec ses 1.300 invités, ce fut du reste l’une des plus importantes éditions à ce jour.

Les Data News Awards for Excellence couronnent annuellement des entreprises qui se sont distinguées dans le secteur ICT grâce à leurs produits et services. Les entreprises lauréates sont désignées par un jury professionnel constitué de personnalités IT. Quant à la rédaction de Data News, elle choisit l’ICT Personality of the Year 2023.

Kristof Van Der Stadt, rédacteur en chef de Data News: ‘Ces dernières années, nous avons compté toujours plus d’entreprises belges parmi les nominées et les lauréates, et cette tendance se confirme cette année aussi. Dix des quatorze gagnantes sont en effet des firmes ICT entièrement belges. Et avec Luc Van den hove, nous mettons en évidence une ICT Personality of the Year qui fait se distinguer notre pays dans le secteur des puces et de la ‘deep tech’. C’est sous sa direction que l’institut de recherche imec a réussi à poursuivre sa croissance pour devenir une organisation occupant plus de 5.000 personnes et disposant d’un budget supérieur à 800 millions d’euros: un acteur mondial donc, dont le mérite en revient à Luc Van den hove.’