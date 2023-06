Un bug dans une mise à jour de logiciel génère des annonces incorrectes dans de nombreuses gares

En raison d’un bug dans une mise à jour de logiciel, tous les trains sont annoncés ce mardi matin en français, néerlandais, anglais et allemand dans différentes gares du pays. C’est ce que confirme Thomas Baeken du gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel, en charge aussi des systèmes informatiques. Le service ICT d’Infrabel tente de résoudre le problème dans les plus brefs délais.

‘Une mise à jour de logiciel a été effectuée hier soir’, déclare Baeken. ‘Or il y avait un bug dans le programme, ce qui fait qu’à présent, davantage de trains que la normale sont annoncés en quatre langues. Cela ne se passe pas partout, mais quand même dans une grande partie des gares.’ Normalement, les annonces en quatre langues sont réservées aux trains internationaux.

Aucun impact sur le trafic

Des voyageurs ont signalé via Twitter que des annonces en quatre langues sont faites dans les gares d’Anvers-Central, de Lokeren et de Bruxelles-Midi notamment. On ignore encore quand le problème sera résolu. Le porte-parole d’Infrabel assure que les annonces en question n’exercent pas d’impact sur le trafic ferroviaire.